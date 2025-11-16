Is de Nintendo Shop in Eindhoven het waard

Het is nu een week sinds de Nintendo Shop bij Intertoys Eindhoven Galerie is geopend. Wij waren bij de opening op uitnodiging, maar is het het nu echt waard? Niet als je speciaal ervoor naar Eindhoven moet reizen. Er is namelijk niets bijzonders, het assortiment valt zelfs wat tegen.

Zoals wij al van tevoren meldden hoef je er allereerst geen exclusieve items te verwachten. Dus geen speciale Nintendo pop-up merchandise. Wel hebben ze een aantal knuffeltjes die ook uit Japan komen en op de Nintendo Store te vinden zijn, maar die zijn niet exclusief verder en kunnen ook op andere plekken gevonden worden. Bovendien zijn ze bij Nintendo goedkoper.

Dat is ook meteen mijn grootste kritiek hier: het assortiment. Niet alleen vanwege de Intertoys prijzen die over het algemeen een stuk hoger dan andere winkels zijn, ook voelt het wat beperkt aan. Qua Switch 2 spellen waren er een stuk of vijf verschillende. Grote games als Cyberpunk stonden er bijvoorbeeld niet bij. Ook ontbraken wat kernaccessoires en was er ook van amiibo geen spoor te bekennen. Dat voelt voor een Nintendo Shop toch wel jammer aan. Zeker aangezien willekeurige bordspellen die een Mario-thema zijn uitgebracht er soms drie breed stonden.

Toch is het wel grappig om er even binnen te lopen als je in de buurt bent. Je hebt er namelijk een Switch 2 demopod (hopelijk gaan ze die vaker updaten) en is het leuk aangekleed. Niet alleen is het volledig rood in een verder gele winkel. Ook het beeld van Mario en bestickering geeft wat mee aan de sfeer.

Kortom, als je in de buurt woont is het leuk, maar ik zal vanuit Utrecht niet meer die kant op gaan voor de shop te bezoeken. Ja, er zijn wat grappige items die je niet veel verder ziet, maar het heeft de premium Intertoys prijs en ook voelt het alsof het een beetje te gevuld is met random dingen waar Mario op geplakt is. Amiibo ontbreken bijvoorbeeld volledig, maar sommige bordspellen staan drie breed. Het is echter een begin, maar waar we echt op moeten hopen is een echte Nintendo Store.