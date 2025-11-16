[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 47

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Spongebob Squarepants: Titans of the Tide [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 november

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide krijgen de Flying Dutchmen en King Neptunes het aan de stok met elkaar, en het resultaat is pure chaos! Twee wezens met zo’n grote ego, dat kan niet anders dan mis gaan… en dat gaat het ook! In deze 3D platformer spreiden geestelijke invloeden en wanorde zich uit over Bikini Bottom, en alleen de twee dapperste helden (soort van) zullen dit kunnen stoppen! SpongeBob en Patrick zullen moeten samenwerken om hun unieke vaardigheden te combineren en hopelijk ervoor zorgen dat niet heel Bikini Bottom in een geeststad veranderd… letterlijk! Van Neptune’s Paleis tot de ijzige hoogtes van Berg Bikini, fans zullen iconische plekken uit de serie moeten ontdekken, epische bazen moeten verslaan en vooral veel F.U.N. hebben!

Demon School

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99 – 19 november

Het heeft even geduurd, maar vanaf volgende week is Tactische RPG Demon School eindelijk te spelen. Deze game, met invloeden van Persona, Shin Megami Tensei en Italiaanse horrorcinema werd eerder dit jaar verschillende keren uitgesteld, onder andere omdat het in dezelfde week uitkwam als Hollow Knight: Silk Song. De game draait om Faye, de laatste demonenjager van haar familie. Samen met haar vrienden (buitenbeentjes, uiteraard) bestrijdt ze vreemde figuren en demonen in zowel de mensenwereld als de demonenwereld, terwijl ze navigeert door een universiteit op een mysterieus eiland. In totaal kun je 15 personages bevrienden en relaties met hen opbouwen.

De gameplay bestaat verder uit tactische RPG-elementen met een twist: in de planningsfase kun je met een terugspoelfunctie verschillende combo’s uitproberen, zodat je de beste strategie voor het gevecht kunt bepalen. Daarnaast moet je goed je planning voor school in de gaten houden, want hierdoor ontwikkel je je vaardigheden en eigenschappen. Het verhaal wordt verteld als een lichte horror-narratief met diepgaande personages en quests.

Kirby Air Riders [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 20 november

Kirby Air Riders is een racegame, ontwikkeld door Bandai Namco Studios en Sora Ltd. en uitgegeven door Nintendo. Voor iedereen die het nog niet kent, het is een spin-off van de Kirby-serie en het vervolg op Kirby Air Ride voor de GameCube. De game draait net als zijn voorganger om snelle racegevechten, maar heeft meer personages en voertuigen om uit te kiezen. Zo zijn er bijvoorbeeld minstens 20 personages, allemaal met hun eigen speciale krachten.

Interessant aan de game is dat je geen gas hoeft te geven: in plaats daarvan focus je je op het sturen en het houden van balans, en kun je remmen, boosten en drifts uitvoeren. Door andere spelers aan te voelen vul je daarna je ‘Special Gauge’ waarmee je je unieke vaardigheid kan gebruiken. Uiteraard bevat de game daarnaast veel verschillende tracks en een aantal speelmodussen waarin je het op verschillende manieren tegen elkaar opneemt, zowel solo als multiplayer. Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem al eens proberen, hoe dat ging kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 17 tot en met 23 november

17 november – Indika

17 november – Spy Guy

18 november – Morsels

18 november – Truck Simulator 2025: City Work Delivery

18 november – Desert Race ADventures

19 november – Sumikkogurashi Create a Wonderfull Sumikko Island!

19 november – Starlight Riders

19 november – The Last Shot Arcades

19 november – Hula Hula Wee

19 november – Secrets of Blackrock Manor: Escape Room

20 november – Flag Trivia Quiz: Four Choices!

20 november – R-Type Delta: HD Boosted

20 november – Ozymandias – Complete Edition

20 november – Ozymandias

20 november – Planet Romance Boys: Conquer the Zodiac Horoscope

20 november – Majong Puzzle Eight

20 november – Saborus

20 november – Harmonic Reflections

20 november – Aery 4: Peace of Mind

20 november – EGGCONSOLE ‘Xanadu’ MSX

20 november – Fantasy Aquarium

20 november – As I Began to Dream

20 november – Samurai Academy: Paws of Fury

20 november – Zombie Disaster Drill

20 november – Neon Inferno

20 november – Solid Void: Art Monograms

20 november – Bob the Brick Breaker

20 november – Michael’s Dream Adventure

20 november – Difficult Game About Letters

20 november – Where’s the Octopus

20 november – Magical Girls

20 november – Boxville Collection

20 november – Kiosk

20 november – Revival Recolonization

20 november – Cookie’s Trails

20 november – Summer Unpacked

20 november – Mosaic Quiz

21 november – Terrifier: The Artcade Game

21 november – Bossgame: The Final Boss is my Heart

21 november – Save room: The Merchant

21 november – The Great Rebellion: Edition 2048

21 november – Croc’s Dynamite Blast

21 november – Gensou -Yumegokochi- Illusion -Dreamlike-

22 november – Mortal Trap Dungeon

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.