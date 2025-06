Dave the Diver krijgt gratis Switch 2 upgrade

Wie zowel de Switch 2 als de indiehit Dave the Diver voor de Nintendo Switch in zijn/haar bezit heeft, kan ergens in de komende maanden gratis upgraden naar een Switch 2 versie van de game. Dat laat MINKTROCKET weten. Ter ere van het tweejarig bestaan van de game postte de ontwikkelaar deze video. In de reacties wordt gevraagd naar een Switch 2 versie van de game en daar reageerden de makers als volgt op (bron: Nintendo Life):

Hallo duiker! Binnenkort bieden wij een gratis upgrade naar de Switch 2 aan

Wie trouwens de eerdere crossover met Godzilla gemist heeft kan deze nu weer opnieuw downloaden. Onlangs verscheen nog de Like a Dragon DLC: Ichiban’s Holiday. Daarvoor was er ook al een crossover met de indiegame Dredge. Maar andersom is Dave ook goed vertegenwoordigd – zo is hij te vinden in een van de Friends of Jimbo Packs van Balatro. Niet zo gek, aangezien Dave the Diver een grote populariteit kent sinds zijn release. Ook wij voelden ons als een vis in het water bij het spelen van deze game, zoals te lezen is in onze review.

Op de eerder aangekondigde In the Jungle-DLC moeten we helaas nog wat langer wachten. Die verschijnt niet later in 2025, maar ergens begin 2026. Mocht je de aankondiging van deze DLC gemist hebben, bekijk dan onderstaande trailer!