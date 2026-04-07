LEVEL-5 VISION 2026 vindt deze week plaats

Level-5 heeft aangekondigd dat deze week de Level-5 Vision 2026 plaats gaat vinden. Het event staat gepland voor vrijdag 10 april en zal in Europa om 14 uur ’s middags te zien zijn. Zoals gewoonlijk bij dit soort presentaties kunnen we nieuws verwachten over de aankomende games van het bedrijf. Maar onbekend is welke titels precies in de schijnwerpers gezet gaan worden. Dat moet nog een verrassing blijven, aldus Akihiro Hino – president van Level-5 op X. Zo geeft hij in onderstaande post aan: ‘De inhoud wordt volledig geheim gehouden, dus je zult tot die dag moeten wachten om erachter te komen! Fans van Level-5-titels zullen dit geweldig vinden, dus zorg dat je erbij bent!‘

Meerdere titels in ontwikkeling

De Vision 2026-website heeft het trouwens over meerdere titels. Zo staat er te lezen: ‘We delen een schat aan informatie over verschillende titels, dus kijk zeker mee!‘. De presentatie gaat vrijdag via het YouTube-kanaal van Level 5 te zien zijn. De link naar de livestream volgt op een later moment.

Level-5 werkt momenteel aan Decapolice, Professor Layton and the New World of Steam, Inazuma Eleven RE (een remake van de eerste Inzamua Eleven) en Holy Horror Mansion. Het lijkt dan ook logisch dat deze titels voorbij gaan komen en we meer gaan horen over de stand van zaken. Hoe leuk zou het zijn als we eindelijk te horen gaan krijgen wanneer we Decapolice of de nieuwe Professor Layton mogen verwachten? En wie weet volgen er ook nog nieuwe uitbreidingen voor de reeds verschenen titels Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time en Inazuma Eleven: Victory Road. We kunnen er nu alleen maar naar gissen. Vrijdag weten we meer!

