Derde grote DLC in aantocht voor Inazuma Eleven: Victory Road

Inazuma Eleven: Victory Road verscheen afgelopen november voor de Switch en Switch 2. Sindsdien behaalde het een verkoopmijlpaal én zijn er al twee grote gratis updates geweest. Level 5 onthult nu via X wanneer we de derde gratis update – de Orion & Lumen-DLC – mogen verwachten. Lang wachten hoeven we niet, want op 25 februari komt deze DLC uit! Ben je benieuwd, bekijk dan onderaan de bijbehorende trailer.

Inazuma Eleven: Victory Road – Free Major Update "Orion & Lumen DLC" Trailer Released!



The next grand stage awaits Sonny Wright (Asuto Inamori) and his friends: the Football Frontier International! 🌍

But mysterious footballers known as the Disciples of Orion are looming on the… pic.twitter.com/fE1k1AKH4A — Inazuma Eleven Series (@InazumaSeries) February 19, 2026

Orion & Lumen-DLC

Wat voegt deze derde uitbreiding toe? Volgens de beschrijving wacht het volgende grote podium op Sonny Wright (Asuto Inamori) en zijn vrienden: de Football Frontier International! Maar mysterieuze voetballers, bekend als de Discipelen van Orion, doemen aan de horizon op…

Deze Orion & Lumen-DLC is de derde grote gratis update na de Ares & Fabled Seed-DLC afgelopen januari. Die introduceerde nieuwe functies, waaronder de opening van de Ares-route in de Chronicle Mode. De Galaxy & LBX-DLC in december 2025 was de eerste gratis grote update. Mocht je meer willen lezen over Inazuma Eleven: Victory Road, dat kan hier op de officiële website van de game. Check vooral ook onze (lovende!) review als je dat nog niet gedaan hebt, die vind je hier.

Geniet van de nieuwe beelden in onderstaande trailer!