Nieuwe trailer voor Tomodachi Life: Living the Dream

We kunnen nu echt gaan aftellen naar de release van Tomodachi Life: Living the Dream (of: Waar dromen uitkomen). Donderdag 16 april is het zover: dan verschijnt de nieuwste Tomodachi Life-game op de Nintendo Switch. Wie weet ben jij na ons bericht over de gratis welkomstversie al met de demo aan de slag gegaan. Dan vindt je het vast ook leuk om een nieuwe trailer te bewonderen. In deze nieuwe beelden zien we hoe Crystal haar dagen vult. Zij werkt onder andere in de bediening van een lunchroom, bekijkt graag de nieuwste mode en is de allerbeste vriendin van Angie. Je vindt de ‘part-time jobs en fulltime friends’-video en de eerder gedeelde overzichtstrailer onderaan.

Zorg voor een eiland vol verrassingen

In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kom je op een eiland vol gekkigheid, drama en liefde terecht. Als beheerder krijg je de taak om allemaal Mii-personages te creëren, die vervolgens hun eigen leven kunnen op bouwen. Toch moet je ze ook een handje helpen door de bewoners te helpen ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er relaties op te bouwen en allerlei dwaze dingen te beleven. Het eiland is overigens geheel naar eigen smaak in te richten, waardoor je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan! Dus, waar wacht je nog op? Laat al jouw dromen snel uitkomen!

Tel jij af naar de release van Tomodachi Life: Living the Dream?

Part-Time Jobs en Full-Time Friends:

Overzichtstrailer: