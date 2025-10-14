Tijd om te dansen: Just Dance 2026 Edition is nu uit

Vandaag is het weer mogelijk om de catalogus van nummers aan te vullen, want Just Dance 2026 Edition is vanaf nu speelbaar op onder andere de Nintendo Switch. Eerst dachten we dat er ook een Switch 2-versie beschikbaar zou worden gesteld, maar dat is helaas toch niet het geval. Meer daarover kun je hier lezen in onze review van de nieuwste editie van Just Dance. De game gaat ook nu weer voor een bedrag van €49,99 over de toonbank, al is er evenals de mogelijkheid om als extraatje Just Dance+ aan te schaffen.

In Just Dance 2026 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere APT. van ROSÉ en Bruno Mars, All Star van Smash Mouth en Houdini van Dua Lipa. Nieuw dit jaar is het speltype Party, waarin je samen als team kun swingen met tussendoor wat afleidingen.

Wil je graag globaal te zien krijgen welke nummers er dit jaar beschikbaar zijn en hoe sommige dansjes eruitzien? Bekijk dan onderstaande trailer!