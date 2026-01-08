PAC-MAN pack voor Sonic Racing: CrossWorlds is nu verkrijgbaar

Begin deze week schreven we over de komst van de PAC-MAN DLC voor Sonic Racing: CrossWorlds. Inmiddels is het alweer zover en is de PAC MAN-uitbreiding verkrijgbaar. Check de bijbehorende launchtrailer hieronder! De DCL is voor €5,99 te koop in de Nintendo eShop. Het Sonic Racing: CrossWorlds PAC-MAN pack bevat:

PAC-MAN en Team Ghost als speelbare personages

PAC-MAN Mobile-voertuig

PAC-Village & Maze-circuit

6 emotes per personage

Extra geluiden

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website!