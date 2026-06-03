Releasedatum voor LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Switch 2)

Vol smart wachten we op de komst van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight naar de Switch 2. Helaas moeten we nog een paar maanden geduld hebben, maar we kunnen wel gaan aftellen! Want Warner Bros. en TT Games hebben zojuist de releasedatum onthuld. Op 18 september verschijnt dit nieuwe LEGO Batman-avontuur ook op de Switch 2. Uiteraard hoort er bij een dergelijke onthulling ook een nieuwe trailer, die vind je onderaan.

Afgelopen augustus werd de nieuwste LEGO-titel aangekondigd en inmiddels is het avontuur sinds 29 mei al op andere platformen te spelen. TT-Games is de ontwikkelaar achter vele legendarische LEGO-games. Met LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight pakken ze het LEGO Batman-universum net zo hardhandig aan als die van Star Wars met The Skywalker Saga uit 2022. Zo zijn de gevechten diepgaander, heeft het een openwereld en een beter opgebouwd verhaal. De game is geïnspireerd door tientallen jaren aan Batman-films, televisieseries, strips en games en zit boordevol Batman-nostalgie, DC-lore en de kenmerkende LEGO-humor van TT Games. Als je meer wil weten, neem dan een kijkje op de website van de game.

Kijk jij uit naar de Switch 2-release van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight? Laat het ons weten in de reacties!