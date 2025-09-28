Upgrade Little Nightmares Enhanced Edition niet mogelijk voor Switch-versie

Heb jij de originele Little Nightmares-game voor Nintendo Switch? Dan kun je helaas niet zomaar upgraden naar de Little Nightmares Enhanced Edition voor Switch 2. Bandai Namco bevestigt dat dit vanwege technische beperkingen niet mogelijk is. Wie deze nieuwe editie wil spelen, zal de game dus opnieuw moeten aanschaffen.

In een FAQ vertelt Bandai Namco dat PlayStation- Xbox- en pc-spelers gratis kunnen upgraden naar de Enhanced Edition als ze al in het bezit zijn van het origineel uit 2017. Sterker nog, deze mensen zullen deze nieuwe editie automatisch in hun bibliotheek zien verschijnen op launch day. Er wordt echter ook expliciet bij vermeld dat dit niet geldt voor de Nintendo Switch. Ze noemen ’technische beperkingen’, maar weiden hier niet verder over uit. Dit is niet het enige verschil tussen de Switch-edities van de Little Nightmare-games en de versies voor andere platformen. Zo staat er in de FAQ dat spelers die Little Nightmares III pre-orderen early access krijgen tot Little Nightmares Enhanced Edition, maar wederom worden de Switch en Switch 2 hiervan uitgesloten.

Little Nightmares Enhanced Edition tilt de originele game naar een hoger niveau met onder andere 4K en 60 fps. Eerder deelden we al een video die beide versies met elkaar vergelijkt. Hij komt op 10 oktober uit voor Nintendo Switch 2, op dezelfde dag als Little Nightmares III.