[Review] Loco Motive – Whodunit?

Point-and-click-avontuur Loco Motive verscheen op 21 november voor de Nintendo Switch. Het is de debuutgame van indie-ontwikkelaar Robust Games, opgericht door broers Adam en Joseph Riches. Uitgever Chucklefish kennen we van indiehits als Eastward en Stardew Valley. Weet moordmysterie Loco Motive net zo te overtuigen als deze pixel-art-klassiekers? Je leest het in deze review.

Wie wordt de erfgenaam van Lady Unterwald?

Het is de jaren 30 en we bevinden ons aan boord van de Reuss Express, de luxe stoomtrein van de familie Unterwald. Het verhaal begint met Lady Unterwald, een dame op leeftijd en de rijke eigenaresse van het Unterwald-spoorwegbedrijf. Lady Unterwald staat op het punt te onthullen wie haar erfgenaam van het Wald-Bahn imperium wordt. Maar dan rijdt de Reus Express een tunnel in en wordt Lady Unterwald vermoord. De grote vraag is natuurlijk: whodunit? Het is aan de drie verdachten Arthur Ackerman (advocaat), Herman Merman (auteur en zelfbenoemd detective) en Diana Osterhagen (spion) om hun onschuld te bewijzen en dit moordmysterie op te lossen.

Het puzzelavontuur start met het politieverhoor van Arthur, de notaris van Lady Unterwald. In zijn verklaring vertelt Arthur zijn versie van de gebeurtenis. Tijdens deze ondervraging gaat de game over in een flashback en kom je te weten wat er gebeurd is voorafgaand aan de moord. Ook zie je hoe Arthur het testament van Lady Unterwald kwijtraakt en hij vol goede moede van start gaat om de waarheid boven tafel te krijgen.

Met volle teugen genieten!

Loco Motive is een point-and-click-game. De point-and-click-elementen van het spel doen denken aan andere puzzelspellen als King’s Quest, Professor Layton en Ace Attorney. Je loopt door de trein, praat met mensen om informatie te krijgen, verzamelt objecten en gebruikt deze op het juiste moment om puzzels op te lossen. Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukken. Je speelt de eerste paar uur als Arthur Ackerman, daarna als Herman Merman en tenslotte in het laatste deel wissel je ook af met Diana Osterhagen. Hierdoor ontvouwt het gehele verhaal zich en worden gaten uit een eerdere vertelling opgevuld. Deze perspectiefwisselingen zijn een welkome afwisseling en houden de game boeiend.



De pixel-art is prachtig. Alle personages zijn ingesproken door geweldige stemacteurs met toepasselijke Britse of Franse accenten, waardoor de charmante personages echt tot leven komen. De dialogen zijn erg humoristisch en de onverwachte plotwendingen maken het verhaal boeiend van begin tot eind.

De animaties zijn ronduit genieten. De weergegeven screenshots in deze review doen ze helaas geen recht. Maar het is prachtig om te zien hoe een enorm groot voorwerp in een broek verdwijnt, een schilder zich uitleeft op het doek, of gewoon al hoe personages bewegen en lopen. Ook de prachtige jazzmuziek draagt bij aan de sfeer van deze game. Aan alles lijkt gedacht, zelfs aan details zoals het horen draaien van een plafondventilator. Zo hoor je direct bij aanvang van de game het fluitgeluid van een stoomtrein en begint er een mysterieus deuntje te spelen. De toon is daarmee gelijk gezet.

Op het juiste spoor?

De puzzels in de game zijn leuk uitdagend en vragen creatief denken, zowel voor doorgewinterde puzzelaars als beginners. Mocht je echt vast zitten en een duwtje in de goede richting nodig hebben, dan is er de Dirk Chiselton-hotline. Super detective Dirk Chiselton is namelijk zo goed dat hij naast al zijn eigen speurwerk ook tijd heeft om jou van hints te voorzien. Hiervoor gebruik je de telefoon aan boord van de trein. De hints beginnen redelijk vaag en worden concreter hoe vaker je om een hint vraagt. Deze opbouw werkt goed omdat het niet gelijk de clue weggeeft, maar je wel leert in welke hoek je de oplossing moet zoeken. Ook helpt de game je doordat het personage dat je bestuurt bij het aantreffen van een voorwerp aangeeft dat het vast nog niet de bedoeling is dat je ‘de reuzemagneet achterover drukt’ of ‘het reusachtige gehoorapparaat onder het oog van de dove dame wegpakt’.

Tot slot

De bediening wijst zich vanzelf en werkt soepel. Met je linker Joy-Con verplaats je je personage en de L- en R-knoppen gebruik je om de verschillende interactieve voorwerpen te kiezen. Er zijn verder geen bugs of problemen. Het enige dat opviel zijn de spaarzame keren dat een tekstballon teveel tekst bevatte en daardoor niet geheel te lezen was. En wat jammer was is dat spion Diana pas in het laatste deel bestuurbaar werd. In dit laatste deel wissel je tussen de drie personages. Diana heeft dus niet haar eigen hoofdstukken zoals Arthur en Herman dat wel hebben. Daardoor kunnen we korter genieten van dit sassy personage.

De game is volledig in het Engels, wel is er de keuze voor Duits mogelijk. Het menu is zeer uitgebreid en werkt prettig. Er zijn diverse toegankelijkheid aanpassingen mogelijk om bijvoorbeeld de muziek meer of minder op de achtergrond te hebben en de tekstgrootte aan te passen. En met een totale speeltijd van ongeveer 15 uur krijg je meer dan waar voor je geld.

Kortom, Loco Motive hoort wat mij betreft thuis in het rijtje met pixel-art-hits als Eastward en Stardew Valley.