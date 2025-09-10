Releasedatum onthuld van The Fable: Manga Build Roguelike

Bijna een jaar geleden kregen we voor het eerst te horen over The Fable: Manga Build Roguelike, de game van de mangaserie The Fable. Er werd toen bij vermeld dat de game in 2025 zou lanceren. Tot nu was er nog geen nieuwe informatie verschenen, maar daar is zojuist verandering in gebracht. Via een persbericht en een trailer is namelijk de releasedatum bekendgemaakt. De game zal op 5 november 2025 lanceren op de Nintendo Switch.

Ben je gek op manga? Mogelijk is The Fable: Manga Build Roguelike dan wat voor jou. In de game moet je mangapagina’s maken met de panelen die je als kaarten krijgt toebedeeld. Afhankelijk van hoe je het samenstelt heeft de pagina een bepaald effect en dus invloed op het gevecht. Bovendien zijn er talloze minigames en kan je beelden van The Fable bekijken.

