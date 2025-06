Weer nieuwe DLC voor Rift of the NecroDancer

Uitgever Brace Yourself Games laat via X weten dat er weer nieuwe muziek te koop is voor het ritmische avontuur Rift of the NecroDancer. Na de Pizza Tower DLC eind april, gaat het dit keer om het Hololive Music Pack. De Hololive DLC voegt vijf liedjes toe:

‘REFLECT’ door Gawr Gura (gratis download)

‘BIBBIDIBA’ door Hoshimachi Suisei

‘Ahoy!! Warera Houshou Kaizoku Dan☆’ door Houshou Marine

‘Play Dice!’ door Hakos Baelz

‘Carbonated Love’ door IRyS

De nummers kosten €1,99 per stuk of €6 voor de set als geheel en zijn te verkrijgen via de Nintendo eShop.

In Rift of the NecroDancer is het aan Cadence om zich in muzikale duels te verdedigen tegen monsters die rondhangen in de Rift. Elke Rift kent vier intensiteitsniveaus: makkelijk, gemiddeld, moeilijk en onmogelijk. Genoeg mogelijkheden dus om te kiezen voor een relaxte of juist uitdagende vibe. En als je denkt uitgespeeld te zijn dan speel je gewoon verder in Remix-mode, waardoor de omstandigheden van het nummer veranderen. Met ook nog ritmische minigames en ritmische eindbaasgevechten valt er genoeg te beleven.

Ben jij nieuwsgierig naar de Hololive DLC voor Rift of the NecroDancer? Bekijk dan de trailer hieronder!