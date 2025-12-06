Tiny Bookshop krijgt fysieke Nintendo Switch release

De cozy game Tiny Bookshop waarin je een gezellige boekwinkel aan zee opent, verscheen op 7 augustus digitaal voor de Switch. Wij hebben de game destijds mogen reviewen en waren erg gecharmeerd van dit boekwinkel-avontuur. Het bleek een schot in de roos waardoor we het een 8,5 gaven. Voor liefhebbers van fysieke versies is er dan ook goed nieuws: op 10 april 2026 verschijnt Tiny Bookshop ook fysiek voor de Nintendo Switch (en de PlayStation 5)! Bekijk vooral de aankondigingstrailer hieronder.

Tiny Bookshop is een schattige game waarin je boeken samenstelt, je winkel inricht, klanten adviseert en vrienden maakt. Dit boekwinkel-avontuur van Skystone Games blijkt een hit onder cozy-gamers. Sinds de release op 7 augustus voor de Switch en pc via Steam is de game al meer dan 500.000 keer verkocht. Game-designer David Zapfe-Wildemann geeft in een persbericht aan: ‘Seeing Tiny Bookshop grow from a passion project into a game enjoyed by over half a million players has been incredible. Bringing a physical edition to fans lets them keep a piece of Bookstonbury-by-the-Sea on their shelf.’

Ga jij voor de fysieke uitgave van Tiny Bookshop?