Shigeru Miyamoto en Chris Meledandri bedanken kijkers The Super Mario Bros. Movie

Een korte boodschap van twee belangrijke spelers is vandaag online gekomen.

In april verscheen The Super Mario Bros. Movie in de bioscopen. Sindsdien heeft de film vele records verbroken en is het één van de best presterende animatiefilms ooit gemaakt. Sinds gisteren ligt de film ook in de winkels om fysiek aan te schaffen en dat geeft blijkbaar reden voor Miyamoto en Meledandri om fans te bedanken.

In een korte video op social media delen ze hun waardering voor iedereen die de film heeft gekeken en laten ze weten dat de film hun wildste verwachtingen heeft overtroffen.

Wij gaven de film zelf en de blu-ray uitgave ook mooie cijfers. Met een 8,2 en een 8,5 respectievelijk is het een zekere aanrader voor iedere gamer of fan om te kijken.