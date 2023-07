Namco vond de naam “Baten Kaitos” eigenlijk maar niks

Arabische sterrenbeeldnamen? Namco twijfelde.

Met de aankomende remasters voor Baten Kaitos I & II komt er steeds meer nieuws naar voren omtrent de GameCube klassieker. Zo is er nu een tweet van serie director Yasuyuki Honne waarin hij aangeeft dat de serie bijna niet de unieke naam zou hebben gekregen.

Mijn Japans is niet zo geweldig, maar gelukkig hebben we dankzij Nintendo Everything een vertaling van het bericht:

“Thanks to the kindness of Bandai Namco, the world I worked so hard to create, and the maps I worked so hard to draw twenty years ago have been resurrected! Incidentally I was the one that named the title ‘Baten Kaitos’, but there was a lot of opposition from higher-ups at Namco to the name… we got it passed though!”

Bij het zoeken naar de betekenis van Baten Kaitos leren we dat het een traditionele naam is voor Zeta Ceti, een ster in het Cetus (Walvis) sterrenbeeld. Veel van de namen in de games komen van Arabische sterrenbeelden. Baten Kaitos vertaald letterlijk naar “buik van het monster”, als het goed is. Een passende titel.

De remasters van de klassieke games uit 2003 en 2005 komen op 14 september dit jaar uit op de Switch. Het spel zal veel verbeteringen en nieuwe toevoegingen kennen, maar helaas geen Engelse voice acting. De originele game staat in mijn top 3 van beste games aller tijden, dus ik kan niet wachten. Hoe zit het met jullie? Hyped of nog voorzichtig aan het afwachten?