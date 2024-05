Nintendo heeft 2 nieuwe handelsmerken ingediend voor Kirby and the Rainbow Paintbrush en Fullblox.

Krijgen we ports van deze Wii U en 3DS games?

Nintendo heeft in Australië 2 nieuwe handelsmerken ingediend voor de Wii U-game Kirby and the Rainbow Paintbrush en de 3DS-game Fullblox in Australië. Dit nieuws werd gedeeld door de Australische Nintendo website Vooks.net. De handelsmerken zijn geregistreerd door de overheid. Het zijn geen simpele hernieuwde trademarks, want de oude bestaan nog steeds.

Het zou kunnen dat Nintendo van plan is om deze games naar de Switch te porten, maar dit weten we nog niet zeker. Bij video game handelsmerken heb je niet altijd garantie dat de games op de lijst altijd ook teruggebracht worden. Deze handelsmerken bestaan nu ongeveer 10 jaar. Mochten er wel ports komen van deze games dan zijn wij er uiteraard met de kippen bij om jou daarvan op de hoogte te stellen.

Kirby and the Rainbow Paintbrush

Kirby and the Rainbow Paintbrush (ook bekend als Kirby and the Rainbow Curse is een Kirby game die in 2015 verscheen voor de Wii U en een vervolg op de DS-game Kirby: Canvas Curse. In de game bestuur je Kirby met het touchscreen van de Wii U Gamepad. Hierop teken je allemaal regenboogpaden waarmee je onze roze schattige Nintendo held mee door de levels laat rollen. De game werd toen gemixt ontvangen met een 73 op Metacritic.

Fullblox

Fullblox (ook bekend als Stretchmo in Amerika) is het 4de Deel in de Pushmo-franchise. De game verscheen in 2015 Voor de 3DS en had toen een free-to-start model. De eerste 7 levels waren gratis. Hierna konden spelers nog 4 levels kopen. Dit kon zowel los of als bundel. Wanneer je één van deze extra levels kocht dan kreeg je toegang tot de Stretchmo Studio waar spelers hun eigen levels konden maken om deze vervolgens te delen met QR-codes. De game kreeg veelal positieve kritieken met gemiddeld een 83 op Metacritic.