[Winactie] Wij mogen de Trust GXT 415S ZIROX aan één van jullie weggeven!

Meedoen kan tot en met aanstaande vrijdag!

Begin deze maand werd de nieuwste koptelefoon van Trust, genaamd GXT 415S ZIROX, aangekondigd. Inmiddels hebben wij deze koptelefoon uitgebreid getest en staat onze review online. Heel kort samengevat krijg je bij aankoop van deze headset goed geluid voor een goede prijs. Mocht je benieuwd zijn naar de volledige review, dan kun je die hier lezen.

We hebben trouwens goed nieuws voor jullie. In samenwerking met Media Tornado mogen wij namelijk eenmaal de Trust GXT 415S ZIROX weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder dit artikel! Simpel toch? Je kunt tot en met volgende week vrijdag 28 juli meedoen met de winactie, dus wees er snel bij!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Media Tornado zal de prijs vervolgens naar je opsturen. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze winactie.