Het einde van de wereld centraal in Splatfest in Splatoon 3

Wat doe jij als de wereld gaat eindigen? Zelfde als altijd, dromen nastreven of wereld redden?

Op X is er zojuist een Spaltfest aangekondigd door Nintendo Nederland. Dit Splatfest laat Splatoon 3-spelers nadenken over wat ze zouden doen als de wereld zou eindigen. Er zijn zoals altijd drie teams om uit te kiezen. Deze keer gaat het om team Zelfde als altijd, Dromen nastreven en Wereld redden. Vergeet vooral niet in onze Discord-server te kijken waar iedereen voor gaat, zodat je wel gezellig samen kunt spelen. Lid worden van onze server doe je via deze link.

Het Splatfest vindt van zaterdag 18 mei 2024 om 02.00 uur tot maandag 20 mei 2024 om 01.59 uur plaats. Vanaf vrijdag 10 mei zullen de stembussen opgaan en kan jij jouw stem uitbrengen. Vanaf dan tot de start van het Spaltfest kan je alvast prijsschelpen verdienen die broodnodig kunnen zijn voor de winst van jouw team.

Voor welk team ben jij van plan te gaan? Laat het ons weten in de reacties!