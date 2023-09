Let’s Sing 2024 wordt groter en beter dan ooit

De nieuwste iteratie van deze karaoke game komt eraan!

Jaarlijks kunnen we op de Nintendo Switch aan de slag met een gloednieuwe Let’s Sing-game en ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Let’s Sing 2024 moet later dit jaar naar Nintendo’s hybride console komen en pakt behoorlijk uit met nieuwigheden. Overigens blijft het idee achter de game natuurlijk wel ongewijzigd. Of je nu voor het eerst karaoke zingt of al jaren Let’s Sing-fan bent, de 2024-editie heeft ook dit jaar weer alles wat je nodig hebt voor een leuke avond karaoke: huidige smash-hits, klassieke songs en moderne hits om te zingen in je eentje of met vrienden.

Dit jaar biedt de game echter ook een schat aan nieuwe en spannende features en game-modes, waaronder een gloednieuwe career-mode die goed is voor uren zingplezier. Solo-artiesten kunnen supersterren worden in de career-mode van Let’s Sing 24. Voor het eerst in de geschiedenis van de franchise biedt Let’s Sing een uitgebreid verhaal waarin spelers als leerlingen hun eerste lessen volgen, om vervolgens uit te groeien tot ware supersterren. Leer nummers zingen, voltooi speciale uitdagingen en ontmoet onvergetelijke personages op je weg naar eeuwige roem.

De game krijgt dit jaar bovendien ook een gloednieuw uiterlijk en er komt een nieuwe online multiplayer-mode genaamd Let’s Sing Fest. Deze online mode is voor spelers die hun zangkwaliteiten willen beproeven in een vriendelijke competitie online. Let’s Sing 24’s tracklist biedt dit jaar toegang tot 35 tracks, waaronder de volgende krakers: