Mortal Kombat 1 krijgt Jean-Claude Van Damme trailer

Deel keiharde klappen uit met deze populaire actiefilm acteur!

Mortal Kombat 1 verschijnt over enkele weken op de Nintendo Switch. De game heeft de afgelopen weken al veel aandacht gekregen. Zo hebben ze onder andere nieuwe karakters onthuld, waaronder Geras. Ook weten we al welke populaire popcultuur iconen allemaal zijn inbegrepen in de Kombat Pack. Vandaag heeft uitgever Warner Bros. Games een nieuwe trailer voor de game gedeeld. De trailer staat in het teken van niemand minder dan de welbekende martial artist, acteur en filmmaker Jean-Claude Van Damme. Van Damme verschijnt in de film als een skin voor de Mortal Kombat veteraan Johnny Cage. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Mortal Kombat 1 betreft een reboot van deze iconische en bloederige fighting game-franchise. In de game zullen spelers met welbekende namen als: Scorpion, Sub-Zero, Lui Kang en nog velen anderen elkaars hersenen weer kunnen inslaan. De game komt op 19 september uit voor Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S en op PC.