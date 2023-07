Mortal Kombat 1 trailer onthult Geras:

Check hier de move set van Geras in Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 komt over anderhalve maand op 15 september uit. De afgelopen weken is er al veel informatie over de game naar buiten gekomen. Zo weten we nu onder andere welke karakters er als DLC aan de game worden toegevoegd. Vandaag heeft game-ontwikkelaar NetherRealm Studios weer een nieuwe trailer voor de game gedeeld. In de trailer zien we dat Geras, de schurk uit het verhaal van Mortal Kombat 11, terugkeert in deze reboot. De trailer is gedeeld tijdens het anime- en game-evenement DreamCon 2023 en is onder dit artikel te bekijken.

In de trailer wordt de move set van Geras uitgebreid getoond. Het reusachtige karakter maakt veelvuldig gebruik van zijn tijdkrachten en mept zijn tegenstanders helemaal kapot. En in typische Mortal Kombat stijl laten ze het bloed rijkelijk stromen. Richting het eind van de trailer zien we ook Lui-Kang nog even in actie en krijgen we wat nieuwe fatalities te zien.

Mortal Kombat ontwikkelaar Ed Boon teased op Twitter ook een nieuw karakter voor de reeks. Dit karakter is heel kort te zien in de trailer.

Kan jij ook niet wachten om je vrienden zo smerig mogelijk (virtueel) uit elkaar te trekken in deze nieuwe Mortal Kombat? Laat het ons vooral weten in de reacties!