Het is officieel: Microsoft koopt Activision-Blizzard-King

Het was een lange (en dure) bevalling.

Er zijn maar weinig verhalen die de gamesindustrie zo in z’n greep wist te houden als deze. Microsoft kondigt in januari 2022 aan Activision-Blizzard-King te willen kopen voor $ 68,7 miljard. En na ruim anderhalf jaar strijd, is het eindelijk gelukt. Xbox is met deze acquisitie in één klap een heel stuk groter.

Op het officiële Xbox-blog Xbox Wire maakt Phil Spencer de aankondiging bekend. Uiteraard maakt hij er een iets mooier verhaal van dan dat de werkelijkheid is. Zo was een belangrijke reden van de Britse waakhond CMA om de aankoop tegen te gaan, de machtspositie die Microsoft zou krijgen op het gebied van cloud-gaming. Microsoft heeft daarom de cloud-rechten van de Activision-games moeten beloven aan Ubisoft (Bron: The Verge). Dat heeft ervoor gezorgd dat Microsoft eindelijk de CMA kon overtuigen de aankoop goed te keuren.

Dat de aankoop de hele wereld in z’n greep hield, is niet zo gek. Zelfs dat je dit nieuws op een Nintendo-nieuwssite leest is logisch. Microsoft heeft er de afgelopen anderhalf jaar alles aan gedaan om de wereld en de autoriteiten ervan te overtuigen dat ze niet van plan zijn hun machtspositie te misbruiken. Zo heeft Microsoft zelfs een deal gesloten met Nintendo om Call of Duty zeker 10 jaar lang naar Nintendo-consoles te brengen. Het is nu aan Microsoft om die belofte waar te maken.

En nu…?

Activision-eindbaas Bobby Kotick zal tot eind dit jaar CEO van Activision blijven en direct rapporteren aan Xbox-baas Phil Spencer, zo geeft hij aan in een mail aan de werknemers. En dan kan Microsoft goed aan de bak. Want los van de Activision-Blizzard-games die in 2024 naar Game Pass moeten komen (Bron: Gamer.nl), heeft Activision-Blizzard meerdere problemen op de werkvloer. Zo zijn er meerdere rapporten en rechtszaken gaande over seksuele intimidatie op de werkvloer, en zou Kotick zelfs mensen hebben bedreigd. Werk aan de winkel dus.

Of Nintendo-fans ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met Call of Duty is natuurlijk afwachten. Uiteindelijk is de relatie tussen Microsoft en Nintendo vrij gezond. Dat blijkt uit de gastoptredens (en zelfs amiibo) van Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate, maar ook Xbox-games als Cuphead die speelbaar zijn op Switch. En met alle geruchten over een Switch 2, lijkt dit het moment om games naar Nintendo-platformen te brengen.

Wij willen Microsoft, Activision-Blizzard-King en de wereldwijde waakhonden in ieder geval bedanken voor de vele smeuïge details die bekend zijn geworden tijdens de rechtszaak. We willen dit nieuwsbericht dan ook eindigen met een mooie quote van Phil Spencer: