Keanu Reeves is Shadow in Sonic the Hedgehog 3

De John Wick-acteur betreedt het Sonic-universum.

De titel zegt het eigenlijk al: de populaire acteur Keanu Reeves heeft Shadow ingesproken in Sonic the Hedgehog 3. Dat berichtte THR gistermiddag. Dit nieuws komt ongeveer een maand nadat dat de opnamen van de aankomende vervolgfilm zijn afgerond en kort nadat Paramount op CinemaCon de eerste beelden van de film heeft getoond.

Na de eerste twee Sonic-films – die beide zeer succesvol waren – is dit derde deel het eerste waarin aartsrivaal Shadow zijn intrede doet. Reeves voegt zich hiermee bij een uitgebreide cast, waaronder Ben Schwartz, James Marsden, Colleen O’Shaughnessey, Lee Majdoub, Tika Sumpter, Idris Elba en natuurlijk Jim Carrey. Hij is zeker niet het enige nieuwe castlid, maar zonder meer wel de grootste nieuwe naam.

Het is niet de eerste keer dat Reeves zich in de gamewereld begeeft. Eerder vertolkte hij al de rol van Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Daarnaast speelt hij de laatste tijd in de ene blockbuster na de andere, zoals The Matrix: Resurrections en het recentere John Wick 4.

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden sinds Sonic the Hedgehog 2, en fans kijken al tijden reikhalzend uit naar dit langverwachte derde deel. De film komt op 20 december uit in de bioscoop.