Microsoft had als doel om te mergen met Nintendo

Een lek brengt ontzettend veel naar boven rondom Xbox.

Ga even terug naar drie jaar geleden. Nintendo was met de Switch aan het domineren, PS5 en de Xbox Series waren nog niet eens uit. Microsoft was op dat moment aan het zoeken naar hun volgende grote aankoop. Op dat moment stond Warner Bros. te koop, maar ook Zenimax (moederbedrijf Bethesda). Microsoft was aan het kijken bovendien om Tiktok over te nemen en was bereid alle drie de bedrijven te kopen als het logisch was. Warner Bros. had uiteindelijk het probleem dat de IP-rechten niet mee gingen. We weten allemaal dat uiteindelijk Zenimax het is geworden wat in essentie Xbox hun portfolio verdubbelde.

Echter, in een mail die deze overnames discussieerde, bracht Phil Spencer nog wat anders naar boven. Deze mail is gelekt uit documenten van de zaak waarin de FTC de overname van Activision aanvocht. Zo ziet hij het als een career move om Nintendo over te nemen. Hij noemt verschillende scenario’s en wilt geen vijandelijke overname doen. Hij gaat ook zo ver om te zeggen dat de toekomst voor Nintendo van hun eigen platform weg is en dat ze te lang doen om dat te erkennen.

De kans dat Xbox Nintendo overneemt is op het moment erg klein. De vorige keer dat ze zoiets wilden zijn ze de vergaderzaal uitgelachen en Nintendo zit zelf op een enorme lading van de aandelen.