Capcom onthult populairste franchises uit enquête tot nu toe

Stemmen kan tot 12 april.

Vorige maand vroeg Capcom aan fans welke series een remake of vervolg verdienen. Via een enquête op Capcom Town kunnen gamers hun stem uitbrengen. Nu heeft Capcom via Twitter/X een wordcloud getoond met welke series op dit moment als populairst uit de enquête zijn gekomen..

📢Capcom Town NEWS✨

Super election/vote comment popular words released!

We have picked out the most popular comments from over 200,000 votes! 💭



And the Capcom Super Election is scheduled to close on [ 4/12 (Fri) ]!

Let's vote🏃💨https://t.co/634TBArcgx pic.twitter.com/jWk59WhIpb — CAPCOM TOWN カプコンタウン公式 (@capcomtown) March 29, 2024

Mocht je zelf geen zin hebben om alle woorden uit de wolk te vissen, dan heeft My Nintendo News het je iets makkelijker gemaakt. Zij kwamen met het volgende lijstje van de ‘grootste’ woorden:

Dino Crisis

Mega Man

Capcom

Remake

Resident Evil

Game

Ace Attorney

Series

New

Like

Thank you

Als je de tijd neemt om door de lijst te gaan, dan zie je dat ook andere games wat aandacht hebben gekregen. Het is onduidelijk of de grootte van het lettertype gelijkstaat aan de populariteit van de games. We kunnen ons namelijk voorstellen dat titels als Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry en Dead Rising ook op wat stemmen hebben kunnen rekenen.

Daarnaast valt de plaatsing van het woord ‘Legends’ onder Mega Man op, en is het bijzonder om te zien dat de woorden ‘Rival’ en ‘Schools’ zo ver uit elkaar staan. Ook krijgt Dragon’s Dogma een hele kleine vermelding, terwijl het langverwachte tweede deel daar zojuist van is uitgekomen.

Of Capcom met meer uitleg gaat komen, is op dit moment onduidelijk. Maar aangezien de stembussen tot 12 april openblijven, kunnen we de aanname doen dat we hier binnenkort meer over horen.