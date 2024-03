Binnenkort kun je terug in de tijd met Kudzu

Naast een heuse Game Boy-release komt deze game ook naar de Switch.

De Game Boy is een legendarische handheld die voor veel mensen nog een speciaal plekje in hun hart heeft. Drie decennia na lancering worden er zelfs nog steeds games voor gemaakt! Kudzu is een van deze spellen. Na een succesvolle Kickstarter-financiering vorig jaar, ligt het spel volgende week in de eerste (virtuele) schappen. Wat kun je verwachten van een game ontwikkeld voor een handheld die zo’n 35 jaar geleden uitkwam? Wij praten je bij!

Plantenliefhebbers herkennen de naam kudzu wellicht wel. Dit is namelijk niet alleen de titel van het spel, maar ook de naam van een klimplant. Hoewel deze plant oorspronkelijk uit het oosten van Azië komt, heeft deze zich ook verspreid naar Australië en Noord-Amerika. En daar groeit het, niet geheel wenselijk, als kool! Dit is ook het geval in Kudzu, waar je leerling-tuinier Max speelt. Als zijn mentor en tuinier-expert Zoen in een kudzu-labyrint verdwijnt, zet hij een reddingsmissie op touw. Maar dit gebied vol monsters, vallen en puzzels lijkt al snel mysterieuzer dan simpelweg een onkruidprobleem. Hak, schoffel en hark jezelf een weg naar de waarheid!

Ben je nieuwsgierig naar deze game, of heb je gewoon behoefte aan een nostalgietrip? Bekijk dan vooral onderstaande trailer even. Vanaf 5 april kunnen Amerikaanse Switch-gebruikers deze game al downloaden in de eShop, maar volgens de uitgever kunnen we de Europese release ook snel verwachten. Heb jij interesse of houd je het liever bij wat modernere Switch-spellen? Laat het ons weten in de comments!