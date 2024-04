Verdien icoontjes van Yoshi’s Island bij Nintendo Switch Online

Pak ze voordat ze weg zijn!

Vanaf 1 april kan je icoontjes van de game Yoshi’s Island verdienen. Om de icoontjes te kunnen ontvangen moet je wel eerst de game zelf spelen. Dit kan via de Super Nintendo Entertainment System-app. De set bestaat uit 5 icoontjes die ieder 10 platina punten kosten.

Het verdienen van icoontjes via het spelen van games had Nintendo vorige maand geïntroduceerd. Toen kon je icoontjes van Super Mario World en Animal Crossing: New Horizons verdienen. De icoontjes van Yoshi’s Island zijn te verdienen tot 6 mei 2024.

Ga jij alle icoontjes verzamelen? En van welke games zou jij icoontjes willen verdienen? Laat het weten in de reacties!