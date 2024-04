Word een superheld! Capes verschijnt 29 mei

Kan jij de stad redden van superschurken?

Capes is een game gemaakt door de indiestudio Spitfire. Deze bestaat uit een kleine groep mensen uit Australië. De studio specialiseert zich in het maken van originele games met hoge kwaliteit. De game Capes is gemaakt in samenwerking met de schrijver van Freedom Force (2009). Verder heeft de studio ook nog de game Franchise Hand of Fate uitgebracht.

Capes speelt zich af in een wereld waar superschurken al 20 jaar de macht hebben in een dystopische stad. In deze dystopische stad is het verboden om superkrachten te ontwikkelen. Niemand heeft de superschurken kunnen stoppen, tot nu toe.

Capes is een turn based strategiegame waarbij je een team van superhelden gebruikt om te vechten en de stad weer terug te pakken. Je kan kiezen tussen uitdagende zijmissies en een wilde verhaalmodus. Je moet onder andere je krachten upgraden en het perfecte team bouwen. Ook ontgrendel je nieuwe helden en verdien skill points tijdens het spelen. Daarbij leer je nog meer over de achtergrond van je helden en versla je moeilijke uitdagingen.

Ben je benieuwd naar de game? Bekijk hier de trailer!