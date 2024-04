Laatste Freddi Fish-game op 2 mei in de eShop

Maak met The Case of the Creature of Coral Cove je nostalgiecollectie compleet.

Als je in de jaren 90 bent opgegroeid, is de kans groot dat je ooit iets van Humongous Entertainment langs hebt zien komen. Deze ontwikkelaar van educatieve point-and-clickgames voor kinderen heeft namelijk een aantal bekende series op diens naam staan. Denk aan de avonturen van pratende auto Putt-Putt, gewiekste spion Spy Fox, dappere knul Pajama Sam en vriendelijke vis Freddi Fish (met Loebas natuurlijk!). Van deze laatste serie zijn al vier games in de eShop verschenen, en op 2 mei zal deze collectie worden vervolledigd met het laatste deel: The Case of the Creature of Coral Cove (of zoals hij in Nederland uitkwam: De zaak zeemonster).

Net als diens voorgangers is dit spel een avontuurlijke point-and-clickgame. Dit betekent dat je verder komt door puzzels in je omgeving op te lossen. Vaak doe je dit door spullen die je vindt te combineren met andere voorwerpen of obstakels. In dit deel willen Freddi en Loebas naar een pretpark, dat bij aankomst helaas gesloten blijkt. Er is namelijk een zeemonster gesignaleerd! Uiteraard draaien onze hoofdpersonages daar hun vin niet voor om en gaan ze meteen op zoektocht. Hoewel de doelgroep voor deze games kinderen tot tien jaar is, hoef je je daar natuurlijk niet door tegen te laten houden ;). Beleef een stukje nostalgie of introduceer een jongere generatie aan deze gameklassieker!