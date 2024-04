Star Wars Hunters heeft een releasedatum

We hebben er lang op moeten wachten.

Wie in ons nieuwsarchief duikt en zoekt op Star Wars Hunters, ziet de volgende artikelen: ‘Star Wars Hunters uitgesteld naar 2022‘ en daarna ‘Star Wars Hunters uitgesteld naar 2023‘. De game werd oorspronkelijk in 2021 aangekondigd tijdens een Nintendo Direct, maar het begon er aardig op te lijken dat hij er niet meer zou komen. In 2024 wordt de uitstelcyclus dan eindelijk verbroken. Zynga heeft namelijk een releasedatum bekendgemaakt! En die ligt nog in de nabije toekomst ook: vanaf 4 juni is de nieuwe free-to-play Star Wars-titel te spelen.

Star Wars Hunters is een 4v4 arena shooter die zich afspeelt na het einde van de Galactic Civil War. De Arena wordt in het leven geroepen om strijders uit het hele heelal een kans te bieden zichzelf te bewijzen. Er verschijnt een uitgebreide groep nieuwe personages ten tonele waar jij uit kunt kiezen. Ga je voor een stormtrooper, een beruchte premiejager of een held onder de Rebellen? Vervolgens stap je de Arena binnen en neem je het tegen elkaar op in vier-tegen-vier-gevechten. Ga jij er met de overwinning vandoor?

Samen met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer uitgebracht. Je bekijkt hem hieronder! Nieuwsgierig geworden? Neem ook eens een kijkje op de officiële website.