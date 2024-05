Pyoro teased terugkeer van de Nintendo World Championships voor de Switch 2?

Wat kan deze bijzondere Tweet van Pyoro toch betekenen?

De inmiddels legendarische Nintendo leaker Pyoro heeft weer iets interessants getweet. Op X (voorheen twitter) deelt hij in een nieuwe post een afbeelding van een NES cartridge met een logo van de Nintendo World Championships uit 1990:

Nintendo World Championships

De Nintendo World Championships was een groot kampioenschap in 1990 waarin verschillende deelnemers diverse NES games tegen elkaar moesten spelen. Dit kampioenschap keerde voor het eerst terug in 2015 met modernere games. Spelers moesten toen in verschillende Wii U games strijden om zich te bewijzen als de beste Nintendo gamer ter wereld. De laatste verschijning van het evenement dateert alweer uit 2017, waarin dit principe werd herhaald voor Switch games. Het is dus alweer even geleden dat Nintendo voor het laatst een editie van de World Championships heeft georganiseerd. De kans bestaat daarom dat ze binnenkort weer een nieuwe editie organiseren.

Switch 2

Wat de Tweet nog interessanter maakt, is het feit dat er op de cartridge een label staat dat lijkt te refereren naar 4 verschillende Switch-modellen en wat onduidelijke minuten en secondes data daar achter. Pyoro geeft in de Tweet zelf niet aan wat deze informatie precies inhoudt dus is het aan ons om hierop te speculeren. Zoals je misschien weet zijn er met de Nintendo Switch, Switch Lite en de Switch Oled nu 3 modellen van de Switch. Zou een 4de dan kunnen refereren naar een Switch 2. De 4 Switches zien we ook terug en een subtiel stickertje naast de grote sticker met onder andere het logo van de Nintendo World Championships.

Zou dit dan mogelijk kunnen betekenen dat de Nintendo World Championships volgend jaar terugkeren met de eerste games van de Switch 2? Of komt er dit jaar een nog een Nintendo World Championships waarin de Switch 2 voor het eerst wordt onthuld? Wat denk jij dat deze bijzondere Tweet betekent? Laat het ons weten in de reacties!