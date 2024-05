BlackMilk x The Legend of Zelda binnenkort beschikbaar

Een perfecte samenwerking met het mooiere weer op komst!

Nieuwe zomerkleren nodig én een Zelda-fan? Werp dan zeker even een blik op de nieuwe collectie van het Australische BlackMilk Clothing. Op 6 mei, om 23.00, lanceert hun nieuwste Zelda-collectie namelijk! (Glow-in-the-dark) shirts, korte broeken, jurken, kimono’s … met 35 kledingstukken is de kans groot dat er ook iets voor jou tussen zit. En gelukkig doet BlackMilk ook aan internationale verzendingen ;).

Van Tears of the Kingdom, Majora’s Mask of gewoon een klassieker als Navi: er zijn gevarieerde prints beschikbaar. Soms zelfs twee op één kledingstuk, zoals bij bovenstaand Zelda/Sheik jack (couple goals, hallo). Maar op Nintendo-gebied is er nog meer te vinden: van de Pokémon-collectie is namelijk ook nog genoeg verkrijgbaar. Heb jij ergens je oog op laten vallen? Of twijfel je tussen kledingstukken en heb je een second opinion nodig? Laat het ons weten in de comments!