De Switch is nu de best verkochte gaming hardware in Japan!

Na 7 jaar heeft de Switch de DS ingehaald in het land van de rijzende zon!

Na ruim 7 jaar is de Nintendo Switch in Japan meer verkocht dan de DS! Dit nieuws kwam naar buiten in een nieuwe post van Famitsu op X, waarin zij sales data delen. Deze post is hieronder te zien:

On Famitsu sellthrough, Nintendo Switch surpasses sales of the Nintendo DS in Japan (32.903.889 vs 32.878.490) pic.twitter.com/dn8mkedl7T — Game Data Library (@GameDataLibrary) May 23, 2024

Door deze post weten we nu dat de Switch in Japan 32.903.889 stuks heeft verkocht. De DS heeft daar in totaal 23.878.490 miljoen stuks verkocht. Dit betekent niet alleen dat de Switch de best verkochte gaming handheld in Japan is, maar ook de best verkochte gaming hardware aller tijden in het land van de rijzende zon! Wederom een hele mooie prestatie voor deze succesvolle hybride console.