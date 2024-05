Devolver Digital houdt op 7 juni een presentatie

Op 7 juni kunnen we weer genieten van een geniale presentatie van Devolver Digital

Juni belooft weer een mooie maand voor game aankondigingen te gaan worden! Zo houdt Nintendo dan een Nintendo Direct en vinden de Summer Game Fest presentaties plaats. Nu heeft indie uitgever Devolver Digital aangegeven dat zij op 7 juni ook een presentatie gaan geven. Devolver maakt al jaren hilarische presentaties waarin ze de actualiteiten in de industrie op de hak nemen. Ondertussen kondigen ze dan ook allemaal nieuwe indies. En Devolver kennende zijn dit zeker niet de minste. Devolver heeft hun nieuwe Devolver Direct aangekondigd middels een korte teaser op X. In de teaser worden we uitgenodigd voor Devolver’s 15de verjaardag. Je kunt hem hieronder bekijken:

You're invited to Volvy's 15th Birthday Party.



Devolver Direct

June 7 @ 5PM Pacifichttps://t.co/ZDZrMppDxT pic.twitter.com/rAYlJN9QAf — Devolver Digital (@devolverdigital) May 23, 2024

Ben jij van plan om op 7 juni naar deze presentatie te kijken en welke aankondigingen hoop jij daar te zien? Laat het weten in de reacties!