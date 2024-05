Blade Chimera komt in augustus naar de Switch

We zullen nog even moeten wachten op deze deze futuristische actie-platformer.

Afgelopen november werd Blade Chimera aangekondigd, een 2D Cyberpunk actie game. De game werd aangekondigd tijdens de Indie World showcase en zou deze lente naar de Switch komen. Er is nu nieuwe informatie verschenen over de releasedatum, en het lijkt er helaas op dat het die datum niet gaat halen. Er is namelijk aangekondigd dat de game pas in augustus naar de Switch komt. Wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk. Om dit nieuws aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Blade Chimera draait om een wereld die is overgenomen door demonen en monsters. Het verhaal speelt zich 30 jaar na de invasie af. Het is aan jou als speler om het op te nemen tegen beeldvullende monsters, zoals draken en een feniks, met als compagnon een demon die veranderd is in een magisch zwaard. Tijdens het verkennen van de wereld helpt dit zwaard je, waardoor je o.a. de tijd terug kunt draaien. Zo tover je platformen terug die in de afgelopen decennia zijn vernietigd en is het mogelijk om te schuilen achter objecten die inmiddels verdwenen zijn.