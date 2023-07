Pokémon Sleep nu verkrijgbaar in Europa

De app die jou met plezier laat slapen!

The Pokémon Company International heeft vandaag bekendgemaakt dat Pokémon Sleep, de slaapapp die je met plezier laat slapen, vanaf nu in Europa gedownload kan worden op mobiele apparaten.

Om Pokémon Sleep te kunnen spelen, moeten spelers hun smartphone of Pokémon GO Plus + naast hun kussen leggen en gaan slapen. Wanneer ze wakker worden, kunnen ze hun bijgehouden slaapgegevens bekijken, de slaappatronen van de verschenen Pokémon bestuderen en samenwerken met Pokémon-slaaponderzoeker Professor Neroli om ze in de Sleep Style Dex vast te leggen. Hoe langer spelers slapen en hoe groter Snorlax wordt, hoe meer Pokémon ze kunnen ontmoeten en hoe meer slaappatronen ze kunnen ontdekken.

Daarnaast wordt op vrijdag 21 juli de Pokémon GO Plus + op Europese markten uitgebracht. Spelers die hun Pokémon GO Plus + koppelen met Pokémon Sleep en Pokémon GO, verdienen uiteenlopende in-game bonussen, waaronder een Pikachu met een slaapmuts die spelers in Pokémon Sleep kunnen ontmoeten, en Special Research in Pokémon GO dat leidt tot een ontmoeting met Snorlax die een slaapmuts draagt.

Ga voor meer informatie over Pokémon Sleep en de Pokémon GO Plus + naar Pokemon.co.uk/Sleep.