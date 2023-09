[Hands-on] Asterix & Obelix: Slap Them All! 2

Een eerbetoon aan de strips?

Ook dit jaar was Microids weer uitgebreid aanwezig op Gamescom. Tijdens ons bezoek aan Microids kregen we verschillende games te zien die later dit jaar naar Nintendo’s hybride console zullen komen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Asterix & Obelix: Slap Them All! 2?

Herkenbaar voor fans met een prachtige stijl

Fans van Asterix en Obelix kunnen uitkijken naar een gloednieuwe game. Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 komt later dit jaar naar de Nintendo Switch en borduurt voort op het eerste deel. De game is opnieuw een een zijwaarts scrollende beat-‘em-up ontwikkeld door Mr. Nutz. De ontwikkelaars hebben opnieuw de artistieke beslissing genomen om de personages, achtergronden en animaties “met de hand” te maken, met respect voor de stijl van 2D-animatie. Dat lijkt een erg goede keuze. De game deed tijdens het spelen enorm veel denken aan de stripboeken en tijdens het spelen lijkt het dan ook écht op een tot leven gekomen stripverhaal, wat erg goed doet ogen. Deze stijl moet fans van de franchise en van retrogames aanspreken en dat daar is de ontwikkelaar wat ons betreft enorm in geslaagd.

Wat is er nieuw?

Fans van de franchise zullen ongetwijfeld benieuwd zijn wat er nieuw is ten opzichte van het origineel. De ontwikkelaars hebben in elk geval geluisterd naar de feedback op deel 1. Allereerst zal er meer variatie zitten in het vechtsysteem, bijvoorbeeld door meer verschillende combo’s die aanwezig zijn. Ook richt deel 2 zich aanzienlijk meer op de geschiedenis en het verhaal zal dan ook een grotere rol spelen in de game. Tijdens onze speelsessie konden wij ongeveer 30 minuten spelen, en dat beviel prima. De artstijl oogt daadwerkelijk goed, het vechten gaat soepel en baasgevechten vormen daadwerkelijk een uitdaging. Wanneer je dacht hier met een simpele kids-game te maken te hebben, die heeft het overigens behoorlijk mis.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 richt zich op de trouwe fans van de serie en lijkt daar zomaar eens erg goed in te gaan slagen, al is het nog wél de vraag of enige verveling door herhalende gameplay op den duur niet op de loer ligt. De gameplay is al met al namelijk wél redelijk simpel te noemen door met enkele knoppen vijanden te verslaan. Wel was de eerste eindbaas al meteen uitdagend en moest je hier ook een tactiek gebruiken om deze te verslaan. De ontwikkelaars beloven overigens variatie in vijanden, levels en combo’s later in de game. Of de game ook écht interessant wordt voor gamers die geen fan zijn van de serie zal een review dan ook moeten uitwijzen.

Deze beat’-em-up zal verschijnen op Switch in november 2023. Ga jij de Romeinen de daver op het lijf jagen en deze game oppikken? Laat het ons weten in de reacties.