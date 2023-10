Met deze hits kun je meezingen in Let’s Sing 2024

Het nieuwste Let's Sing-spel brengt deze 35 liedjes met zich mee. Check ze hier!

Vorige maand werd er bekendgemaakt dat we ook dit jaar weer lekker mee kunnen zingen met de allerleukste hits in een nieuw Let’s Sing-spel. Hoewel de releasedatum vooralsnog onbekend is, zijn wel alle 35 tracks naar buiten gekomen. Hierdoor weten we onder andere dat de liedjes Million Dollar Baby van Ava Max, Another Love van Tom Odell en Lost van Linkin Park in de game zitten. Ben je benieuwd geworden naar alle hits? Neem dan een kijkje naar de onderstaande lijst.

BTS – Dynamite

Lady Gaga – Hold My Hand

Billie Eilish – Your Power

Queen – Another One Bites The Dust

Imagine Dragons – Bones

Shawn Mendes – When You’re Gone

JVKE – Golden Hour

SHAED – Trampoline

Ace of Base – The Sign

Lost Frequencies ft. Calum Scott – Where Are You Now

Marshmello & Jonas Brothers – Leave Before You Love Me

Kelly Clarkson – Stronger (What Doesn’t Kill You)

John Newman – Love Me Again

David Bowie – Life On Mars?

LSD (Labrinth, Sia & Diplo) – Thunderclouds

Ava Max – Million Dollar Baby

Rosa Linn – SNAP

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Tom Odell – Another Love

GAYLE – abc (nicer)

Lizzo – About Damn Time

Meghan Trainor – Made You Look (Again)

Miley Cyrus – Party in the USA

Linkin Park – Lost

Fleetwood Mac – Everywhere

Anne-Marie – Ciao Adios

Bebe Rexha – Heart Wants What It Wants

P!nk – Never Gonna Not Dance Again

Bailey Zimmerman – Rock And A Hard Place

Luke Combs – The Kind Of Love We Make

Miley Cyrus – Wrecking Ball

David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson – Crazy What Love Can Do

Pocahontas – Colors Of The Wind

Anne-Marie & Niall Horan – Our Song

Ed Sheeran – Eyes Closed

Let’s Sing is vernieuwd!

Net zoals voorgaande jaren draait Let’s Sing uiteraard om meezingen met jouw favoriete hits. Dat is natuurlijk ook in Let’s Sing 2024 weer het geval, maar er zijn in de nieuwste uitgave aardig wat dingen toegevoegd. Zo is er onder andere een gloednieuwe carrière-modus die zorgt voor extra veel zingplezier. Solo-artiesten kunnen daar namelijk echte supersterren in worden! Daarbij biedt de game voor het eerst in de franchise een uitgebreid verhaal waar je lessen kunt volgen om een extra goede zanger of zangeres te worden.

Ga jij later dit jaar meezingen met onder andere Lady Gaga, Billy Eilish en Queen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!