Bandai Namco werkt aan 2D en 3D games voor Nintendo

Bandai Namco werkt aan nieuwe games voor Nintendo. Welke zouden dat kunnen zijn?

Een vacature op de website van Bandai Namco heeft geleid tot speculaties over mogelijke toekomstige games voor een Nintendo console.

2D en 3D actie-games

Bandai Namco heeft het in de vacature verder niet over specifieke games. Wel zou het gaan om Nintendo-titels, zowel in 2D als in 3D. Er zijn twee projecten in ontwikkeling, één bij Studio S en de ander bij Studio 2. Deze teams hebben eerder gewerkt aan games als Mario Kart 8, Super Smash Bros. for Wii U and 3DS, Mario Sports Superstars, Mario Kart Tour, ARMS en Super Smash Bros. Ultimate.



De 3D-game zou mogelijk een remake of remaster zijn van een bestaande Nintendo IP. Daarnaast zou er volgens de bron bij het 2D-project mogelijk gewerkt worden aan levels voor een volgende Super Smash Bros-game.



Om welke games denk jij dat het gaat?