Komt Rare’s Sea of Thieves naar de Switch?

Gisteren kwam er al een gerucht naar buiten dat Xbox één van hun first-party titels naar onder andere de Switch zou willen brengen. Nu zegt Giant Bomb’s Jeff Grubb in een livestream dat het mogelijk om de populaire Sea of Thieves zal gaan.

“Sea of Thieves, I’ll say I’ve heard that that was one that might be coming to other platforms. When I first started hearing these rumours, I was like, this is probably about Sea of Thieves, because I’ve heard that could come to Switch and PlayStation”.

~Jeff Grubb