Lost Hellden aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe JRPG met behoorlijk wat namen!

Ontwikkelaar Artisan Studios hebben een nieuwe JRPG aangekondigd, genaamd Lost Hellden. Naast dat het voor een aantal andere platformen gepland staat zal het ook op de Switch verschijnen. Er zitten daarnaast aardig wat grote namen aan de game verbonden. Zo bevat de game een handgetekende stijl en illustraties Takeshi Oga (Gravity Rush, Siren, etc.). en een muziek en audio directie van Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Tactics Ogre, etc.) Wel moeten wenog even wachten, want de game staat past gepland voor 2025. Hieronder kun je wel alvast een trailer bekijken.

Het verhaal van Lost Hellden speelt zich af op een planeet genaamd Era. Op deze wereld worden mensen voor hun eerste geboorte door middel van een religieuze ceremonie gebonden aan één van de zeven zonden. Hun hele leven vechten de inwoners van Era tegen de lusten die bij deze zonde horen. Mochten ze daarin falen veranderen ze in verschrikkelijke wezens.

Op een dag wordt er echter een tweeling geboren, iets wat nog nooit eerder gebeurd is. De leider van Era voert de religieuze ceremonie uit bij deze bijzondere kinderen, maar er gaat iets fout. Eén van de kinderen wordt aan alle zeven zondes gebonden en de andere aan geen. De twee worden naar de hoofdstad gebracht waar ze binnen de muren van de religieuze orde opgroeien. Ze mogen deze vesting nooit verlaten… maar op een dag weet één van de twee de stad te verlaten. Jij speelt Cyphel, de tweeling zonder zondes. Hij wordt op pad gestuurd om zijn broer terug te halen.