[Review] Tell Me Your Story – Een redelijk kort puzzelspelletje

O ja, het verhaal wordt verteld zonder tekst!

Sinds vrijdag 26 april is Tell Me Your Story onder andere speelbaar op de Nintendo Switch. Ontwikkelaar en uitgever RedDeer.Games belooft dat dit een puzzelspel met een verhaal is. Deze combinatie sprak mij wel aan en daarom leek het mij leuk om deze game te reviewen. Inmiddels heb ik deze titel volledig uitgespeeld en dus is het tijd voor mijn beoordeling. Zal Tell Me Your Story een aanrader zijn? Je leest het hier!

Los puzzels op en ga aan de slag met opdrachten

Het verhaalelement in Tell Me Your Story moet je zelf invullen. Er wordt in dit spel namelijk geen gebruik gemaakt van tekst. Het enige waarmee je de delen van het verhaal in je hoofd kunt vormen is door naar de plaatjes te kijken die je voor elke puzzel te zien krijgt. Ondanks dat kan ik wel een beetje vertellen wat er gebeurt in deze game. Je volgt namelijk het personage Amelia, dat een aantal avonturen beleeft. In elk hoofdstuk reist ze af naar een andere plek. Zo bezoekt dit meisje onder andere het huis van haar oma Rose, gaat ze naar de jungle en bezoekt ze locaties in een Aziatisch land. Daarom zien de puzzels uit de verschillende hoofdstukken er anders uit.

Toch betekent dat niet dat de puzzels uit alle 68 levels allemaal anders zijn. Een paar puzzels lijken bijvoorbeeld op elkaar, al hebben ze dan wel een ander thema. Puzzels die je vaker voorbij ziet komen zijn onder andere het zoeken van dingen die bij elkaar horen en het plaatsen van voorwerpen op de juiste plek. Dit was niet heel erg geweest als de titel langer had geweest, maar binnen twee uur heb je Tell Me Your Story wel uitgespeeld.

Verder is het goed om te weten dat het spel niet alleen maar uit kleine puzzels bestaat, aangezien je soms ook opdrachten moet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het schminken van Amelia’s gezicht of het drogen en fijnmalen van theeblaadjes. Toch bestaat de game over het algemeen wel uit puzzels, die makkelijk of moeilijk kunnen zijn. Eén van de puzzels die ik het leukste vond, was ook meteen al de eerste. Hier moest je namelijk bloempotten en verschillende kleuren dozen sorteren. Echter was er niet heel veel ruimte waardoor je goed moest nadenken waar je precies een bloempot of doos neer moest zetten. Ook kon je maar één voorwerp tegelijkertijd optillen, wat het weer net een stukje ingewikkelder maakte.

Daarbij vond ik de puzzel waarbij je boeken met getekende rug op een bepaalde manier in de kast moest zetten ook erg vermakelijk. Dit zag er op het eerste oog redelijk eenvoudig uit. Toch moest ik aan het einde nog een paar boeken verplaatsen, omdat ze niet op de juiste plek stonden. Maar wat moet je doen als het je niet lukt om een puzzel op te lossen? Nou, dan kun je altijd nog gebruikmaken van hints.

Hints zijn niet gratis!

Hoewel Tell Me Your Story naar mijn mening hier en daar veel te makkelijke puzzels bevat, is het toch mogelijk om hints te gebruiken. Tijdens mijn speelsessies heb ik in totaal vier keer een hint moeten gebruiken omdat het niet helemaal duidelijk was wat ik precies moest doen. Echter ben ik er daardoor achter gekomen dat je na de eerste drie gratis hints een puzzeltje moet oplossen voordat je weer meer hints krijgt. Ondanks dat het in elkaar zetten van dit kopje alles behalve moeilijk is, krijg je dus niet onbeperkt hints voorgeschoteld.

Een puzzel waar ik echt even hulp bij nodig had was er eentje waar ik bepaalde theeblaadjes moest vinden. In eerste instantie dacht ik dat ik identieke blaadjes in het vak moest vinden, maar dat was blijkbaar niet het geval. Het was namelijk de bedoeling om die blaadjes volledig te maken, maar ik had in eerste instantie niet door dat ze gescheurd waren.

Hier en daar een foutje…

Jammer genoeg ben ik tijdens het spelen van Tell Me Your Story tegen een paar dingen aangelopen. Om te beginnen zit er linksboven het scherm een minteken, welke je naar het menu zou moeten brengen. Dit gebeurt alleen niet als je op de minknop van jouw Joy-Con klikt als de Nintendo Switch in de dock zit. Verbazingwekkend genoeg werkt dit wel in handheldmodus. Daarbij merkte ik dat voorwerpen soms niet op de juiste plaats terecht willen komen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat je meerdere keren hetzelfde object moet pakken. Omdat de cursor in het spel logischerwijs niet heel snel beweegt, kan het best wel even duren voordat het ding eindelijk op de goede plek ligt. Als je het touchscreen gebruikt gaat het bewegen van spullen overigens een stuk sneller, maar nog steeds niet beter.

Deze twee foutjes zijn irritant, maar er valt mee te leven. Echter is de game bij mij drie keer afgesloten vanwege een onbekende fout, waarvan twee keer nadat ik de makers van deze titel te zien kreeg. Uiteraard geef ik niet snel op en kreeg ik de derde keer gelukkig wel het eindscherm in beeld. Daardoor kwam ik erachter dat er nog een allerlaatste puzzel bestaat.

Audiovisueel

In elk hoofdstuk van Tell Me Your Story is er een ander liedje te horen. Ondanks dat lijkt de soundtrack over het algemeen best wel op elkaar. Je merkt het verschil voornamelijk in de extra details die op de achtergrond te horen zijn. Zo hoor je in de jungle bijvoorbeeld verschillende vogels fluiten. De benodigde geluidseffecten zijn natuurlijk ook aanwezig, al zijn ze niet super bijzonder. Ze doen voornamelijk wat ze moeten doen, maar dat is prima.

Als ik iets niet mag vergeten in deze review is het wel het bespreken van het uiterlijk van dit puzzelspel. De stijl is namelijk erg mooi en ziet eruitziet alsof het met de hand getekend is. Daarbij zijn eveneens de zachte kleuren enorm prettig om naar te kijken. De overgang van scène naar puzzels is trouwens ook top gedaan. Het lijkt namelijk alsof er waterverf over het scherm vloeit, wat uiteraard perfect bij de stijl van deze game past.

Conclusie

Normaal gesproken gaat Tell Me Your Story voor een bedrag van €10,99 over de digitale toonbank. Vanwege de korte speelduur, de paar hergebruikte puzzels en de drie crashes die ik heb ervaren vind ik de adviesprijs toch wel aan de hoge kant. Daarom is het eindcijfer van deze review niet onwijs hoog, al blijft het natuurlijk een voldoende. Echter is het spel momenteel in de aanbieding voor €2,99. Deze aanbiedingsprijs is in tegenstelling tot de adviesprijs wel erg goed. Daarom durf ik de game voor dat bedrag wel aan te raden. Je krijgt voor dat geld namelijk best een hoop kleine puzzeltjes, een mooi uiterlijk en een prima soundtrack.

+ De getekende stijl

+ Prima soundtrack

+ Meestal veel variatie… – …op de paar hergebruikte puzzels na

– De foutjes in de game

– De adviesprijs

DN-Score 6,3