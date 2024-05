Famicom World Championships wordt geleverd met NSO-controllers

Alleen in Japan.

Gisteren maakten we al bekend dat Nintendo World Championship is aangekondigd voor de Nintendo Switch. De speedrun-game komt met 150 uitdagingen die het gevoel van de wereldberoemde kampioenschappen moet evenaren. En daar hoort natuurlijk een speciale uitvoering bij met leuke extra’s. Maar nu leren we van Nintendo Life dat Japan een net iets toffere versie krijgt van die game.

De Japanse Special Edition van Famicom World Championships wordt namelijk geleverd met 2 Famicom-controllers die te gebruiken zijn op de Switch. En aangezien een set NES-controllers voor de Switch, en dus ook NSO, normaal gesproken al €60 kost, is dit dus een behoorlijk interessante deal.

Het grote verschil is natuurlijk ook dat de Japanse editie geen gouden NES-cartridge krijgt. Maar een set controllers die normaal gesproken net zoveel kost als de game zelf, is voor velen misschien iets interessanter. Vooral omdat die controllers zijn te gebruiken met Nintendo Switch Online.

Daarnaast wordt er verwacht dat de Famicom-controllers binnenkort ook voor het ‘normale’ Japanse publiek te koop zullen zijn. Voorheen konden deze controllers alleen maar gekocht worden door NSO-leden.

Had jij liever een set controllers bij de Europese editie gezien? Of ben jij tevreden met de gouden cartridge? Laat het weten in de comments.