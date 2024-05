Genso Manège komt naar het Westen

Een prachtige wereld wacht op jou in de otome-game Genso Manège.

PQube heeft de afgelopen tijd al een hoop interessante games aangekondigd voor fans van visual novels. Echter is PQube nog niet klaar. Nu is er een toffe aankondiging voor otome-fans. Genso Manège komt namelijk naar het Westen op de Switch. Eerder verscheen de game al in Japan. Wanneer de game uit gaat komen is nog de vraag. Er is geen releasedatum of jaartal bekend.

Genso Manège draait om Emma. Zij kampt met geheugenverlies en haar magische krachten krijgt ze niet aan de praat. Met de komst van een rondreizend pretpark gaat er een wereld voor haar open. Met zes mannen zijn er zes kansen om verliefd te worden. En dat tezamen met sprookjesachtige beelden.

