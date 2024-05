Musashi VS Cthulhu komt deze maand naar de Switch

Op 16 mei kunnen we genieten van deze 2D actie game in feodaal Japan!

Game-ontwikkelaar QUByte Interactive heeft de releasedatum voor Musashi VS Cthulhu vrijgegeven. De game komt op 16 mei naar Nintendo’s hybride console. De release datum is bekend gemaakt middels een trailer die je hieronder kunt bekijken.

Musashi vs Cthulhu is een razendsnelle actie game waarin spelers in de huid kruipen van Musashi, de beroemdste krijger van feodaal Japan. Deze Ronin is de slachtoffer van een vreselijke vloek die hem het doelwit maken van allerlei monsters. In iedere match verschijnen er eindeloze hordes aan monsters, die niet stoppen met vechten tot er niemand meer staat. De vijanden komen van beiden kanten van het scherm en moeten aangevallen worden met precieze aanvallen op zwakke plekken in hun lichamen.