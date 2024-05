The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom krijgt mogelijk een officiële soundtrack release

Mogelijk krijgt ook Tears of the Kingdom dus een soundtrack CD.

Volgens gelekte informatie die getipt is aan Nintendo Everything, komt er een officiële soundtrack van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De soundtrack komt waarschijnlijk eind juli uit. Ook zou de soundtrack een normale en een limited edition krijgen. Het Japanse platenlabel Colombia gaat de soundtrack uitgeven. De soundtrack komt alleen in Japan uit, maar zal waarschijnlijk zoals altijd te importeren zijn.

Het wordt verwacht dat Nintendo de soundtrack bekend maakt op of rond 12 mei. Dit is de datum waarop de game vorig jaar uitkwam. Nintendo had in 2018 met de soundtrack van The Legend of Zelda: Breath of the Wild hetzelfde gedaan. Ook die soundtrack had een normale en een limited edition. Bij de limited edition van Breath of the Wild soundtrack kreeg je een Playbutton met main theme muziek tot en met Tri Force Heroes. Deze button kon je op je shirt vastmaken. En in 2021 had Nintendo een soundtrack van The Legend of Zelda: Skyward Sword uitgebracht. Hierbij kreeg je een muziekdoosje dat de main theme, The Ballad of the Goddess, van de game afspeelden. Het is nog niet bekend wat voor nummers en limited edition extra’s er bij de nieuwe soundtrack zit.

Luister jij wel eens naar een game soundtrack? Laat het weten in de reacties!