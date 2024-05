Limited Run Games brengt Tomb Raider-titels fysiek uit

Zowel Tomb Raider I-III Remastered als The Lara Croft Collection komen uit op cartridge.

Limited Run Games heeft aangekondigd dat we fysieke edities van klassieke Tomb Raider-titels kunnen verwachten. Om te beginnen met The Lara Croft Collection. Deze collectie zal bestaan uit Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris. De Lara Croft-spin-offs begonnen in 2010 en bieden een andere (modernere) gameplay dan de klassieke Tomb Raider-games.

The Lara Croft Collection is natuurlijk al speelbaar op de Switch, maar tot nu toe kon dit alleen vanuit de eShop. Daar brengt Limited Run Games dus nu verandering in. De collectie zal uitkomen als standaard editie met alleen de games op een cartridge, en een Collector’s Edition. Deze laatste versie zal geleverd worden in een speciale big-box die de pc-games van toentertijd eert. Daarnaast worden er een aantal extra’s bij meegeleverd, zoals een standee, de soundtrack op cd en een steelbook:

Celebrate Lara’s 1990s roots with The Lara Croft Collection Collector’s Edition! Includes premium art cards, an OST, and an acrylic standee, all in a throwback trapezoid box!



Preview the collection today: https://t.co/MpvCmlWCnP pic.twitter.com/csNxnzDm91 — Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 7, 2024

Pre-orders starten op 10 mei en lopen tot 9 juni.

De originele trilogie

Maar als jij vooral fan bent van de traditionele Tomb Raider-games, dan hoef je ook niet getreurd te zijn. Niet lang na bovenstaande aankondiging kwam het officiële Twitter/X-account van Tomb Raider namelijk met nog een aankondiging. Limited Run Games zal ook Tomb Raider I-III Remastered fysiek uitbrengen, maar daar horen we 21 mei meer over:

But wait – there's more! ✨



We've heard you loud and clear. We are THRILLED to reveal that we're also partnering with Limited Run Games on physical editions for Tomb Raider I-III Remastered. 🎮



Stay tuned to our socials – we'll have more to share on May 21! 👀 — Tomb Raider (@tombraider) May 7, 2024

Ga jij deze collecties in huis halen? Of verkies jij één collectie boven de andere? Laat het weten in de comments!