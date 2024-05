Spoiler-alert: Paper Mario: The Thousand-Year Door is gelekt

Maar hadden we anders verwacht?

Eerder deze week konden we nog een gloednieuwe trailer van Paper Mario: The Thousand-Year Door met jullie delen. En terwijl de game aanstaande vrijdag zal verschijnen, is inmiddels duidelijk geworden dat ook Paper Mario: The Thousand-Year Door is gelekt. Met de nadruk op het woordje ‘ook’, immers is het tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat een Nintendo-game nog voor de release uitlekt.

Qua verhaal valt er gelukkig weinig te lekken, aangezien het hier om een remake van een 20 jaar oude game gaat. Door het vroegtijdig lekken van Paper Mario: The Thousand-Year Door zijn nu ook alle aanpassingen in de dialogen en andere toevoegingen te vroeg bekend geworden. Daily Nintendo zal zoals altijd geen inhoudelijke aandacht geven aan spoilers en we vragen jullie natuurlijk ook om geen informatie onder dit bericht hierover te delen.

Ga jij Paper Mario: The Thousand-Year Door aankomende vrijdag in huis halen? Laat het ons hieronder weten!