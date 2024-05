Totally Spies: Cyber Mission komt in oktober naar de Nintendo Switch

Pak jouw gadgets er maar bij en ga samen met Sam, Clover en Alex op een spannende missie!

Ontwikkelaar en uitgever Microids staat erom bekend dat ze bekende personages, die je bijvoorbeeld kent door films of series, een eigen game geven. Dat zal later dit jaar ook gebeuren met de populaire animatieserie Totally Spies. Totally Spies: Cyber Mission zal namelijk op 31 oktober verschijnen op Nintendo’s hybride console. Een trailer, bestandsgrootte en de prijs ontbreekt momenteel nog, maar de afbeeldingen onder aan dit artikel zijn wel vrijgegeven. Ook weten we al dat het spel zowel fysiek als digitaal uitgebracht zal worden.

In Totally Spies: Cyber Mission kruip je in de huid van de spionnen Sam, Clover en Alex. Dit trio zal in deze game Singapore verkennen, waar in elke straat wel wat geheimen te vinden zijn. Tijdens deze spannende missie neem je jouw bijzondere gadgets onder andere mee naar de haven, het Bubble Spy Café en de beroemde tuinen aan de baai. Verder is het mogelijk om deze titel in je eentje of samen lokaal met twee andere mensen te spelen. Gaat het jou lukken om door puzzels op te lossen en items te verzamelen deze missie succesvol te laten worden?